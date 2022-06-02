МОСКВА, 2 ИЮН — ПРАЙМ. Администрация США отменяет ограничения, которые были введены на авиасообщение с Кубой при предыдущем президенте Дональде Трампе, сообщило министерство транспорта. Соединенные Штаты возобновили выдачу виз гражданам Кубы

"Настоящим распоряжением министерство транспорта США, действуя по просьбе госдепартамента, отменяет предыдущие меры, ограничивающие определенные виды авиационных услуг между США и Кубой", — говорится в документе.

Отменяемые ограничения, которые вводились в 2019 и 2020 годах, касаются регулярных и чартерных рейсов между обеими странами.

Министерство пояснило, что удовлетворяет ходатайство госсекретаря Энтони Блинкена о "прекращении действия всех ограничений на полеты гражданской авиации между США и Кубой, которые были имплементированы по предыдущим запросам госдепартамента, изложенным в письмах от 25 октября 2019 года, 7 января 2020 года и 13 августа 2020 года".