МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому экипажи самолётов российских авиакомпаний смогут применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания.

Постановление предусматривает перечень спецсредств сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна — пластиковые наручники и нейлоновые ремни (средства связывания).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

Документ регулирует правила действия членов экипажа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий на борту, создающих угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Так, при выявлении авиадебошира, который создает угрозу или препятствует исполнению экипажем должностных обязанностей, члены экипажа должны принять меры для пресечения таких действий и проинформировать командира воздушного судна.

Необходимо принять меры по запрету доступа пассажиров в зону пассажирской кабины непосредственно перед дверью кабины летного экипажа. Пилотам запрещено покидать кабину летного экипажа для оказания помощи. Если член летного экипажа все же оказался в пассажирской кабине до начала противоправных действий, его возвращение в летную возможно только после их пресечения.

Если принятые меры не помогли, командир воздушного судна отдает распоряжение нарушителю о прекращении совершения противоправных действий. При отказе подчиниться командир отдает распоряжение применить к дебоширу средства сдерживания.