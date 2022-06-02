МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Средняя ставка по вкладам в российских банках снизилась

Приостановившая в марте свою деятельность в РФ сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила, что приняла решение полностью уйти с российского рынка и продать бизнес в стране.

"ФАС одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса "Макдоналдс". При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно", — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны.

В пресс-службе McDonald's РИА Новости рассказали, что компания ведет работу по созданию нового бренда и уже отправила заявки на регистрацию нескольких названий, из которых будет выбрано одно. Источник сообщил РИА Новости, что таких названий восемь.

Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор — жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан сети появился в 1990 году, к 2022 году в стране насчитывалось 850 точек сети.