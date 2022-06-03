МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские отраслевые союзы ритейлеров и операторов общепита просят ввести мораторий на повышение тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и провести аудит нормативов накопления отходов, которые в ряде регионов в разы превышают реальные объемы, следует из писем, направленных в Минприроды и Минэкономики, с которым ознакомилось РИА Новости. Представители российского бизнеса рассказали о плюсах от санкций

Среди тех, кто подписали обращение: Союз независимых сетей России, Федерация рестораторов и отельеров, Ассоциация сетевых предприятий питания, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация малоформатной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Просим… инициировать введение моратория на повышение тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами во всех субъектах Российской Федерации в период с 01.07.2022 года по 31.12.2023 года, а также обратиться в ФАС России с просьбой проводить мониторинг соблюдения указанного моратория", — говорится в письме.

Также отраслевики просят установить единый расчетный принцип формирования нормативов накопления ТКО, закрытый перечень категорий отходообразователей и расчетных единиц формирования нормативов накопления ТКО, а также провести аудит нормативов накопления отходов.

Как прокомментировали РИА Новости в АКОРТ, сейчас регулирование в сфере ТКО дает регионам широкие права в части установления нормативов — в целом ряде случаев это приводит к тому, что они в разы превосходят реально образуемые объемы отходов. "На настоящий момент по этим нормативам работают вплоть до 70% торговых объектов в черте города, а платежи превосходят в 2-3 раза реальные работы. С учетом того потенциального роста тарифов в целом ряде регионов переплата может составить несколько миллиардов рублей в год. В текущих экономических условиях эти издержки являются критическими для отрасли в целом", — заключили в ассоциации.

Как напомнили РИА Новости в ФАС, утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО отнесено к полномочиям органов власти субъектов РФ. При этом региональный оператор может определить стоимость своих услуг ниже, чем установленный предельный тариф, для отдельных потребителей с соблюдением недискриминационных условий для других категорий потребителей.

В ведомстве также отметили, что тарифы изменяются один раз в год с 1 июля и в настоящее время служба не разрабатывает поправки, которые предусматривают изменение существующего подхода.