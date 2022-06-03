МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

"Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России", — говорится в сообщении.

Компания при этом отмечает, что по-прежнему сосредоточена на заботе о сотрудниках, что включает в себя и трудоустройство в Marriott за пределами "стран, непосредственно затронутых" украинским конфликтом.

Ранее, в марте, Marriott приняла решение закрыть головной офис компании в Москве и приостановить открытие новых отелей, а также все проекты и инвестиции в России.

Marriott International — американская компания, в портфолио которой входит 30 брендов отелей, в том числе Marriott, Sheraton, Ritz-Carlton и Renaissance. Компания имеет в собственности более 8 тысяч единиц недвижимости на территории 139 стран.