МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Главными летними направлениями у россиян являются Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ, рассказал в беседе с URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Ростуризм рассказал, в какие страны можно будет поехать с картой "Мир"

По его словам, эта пятерка направлений были актуальна как на майские праздники, так и в начале июня. "Казань тоже себя очень хорошо показала, и впервые в пятерку вошел Северный Кавказ. РЖД-туры и авиачартер в Дагестан на Каспий, и автомобильный. Ну и шестым — Крым", — отметил Барзыкин.

Он добавил, что ограничение работы аэропортов на юге России изменило планы туристов, но они переориентировались на другие внутренние направления. "Там, где юг немножко просел, значительно прибавили Северный Кавказ, Центральная Россия, Золотое кольцо востребовано. Сейчас уже и в Тюмень с мая были чартерные программы. В Сибирь формируются чартерные программы", — сказал он.

Если рассматривать зарубежные поездки, то россияне чаще всего предпочитают Турцию, на которую приходится 60% направлений выездного туризма. Также россияне летают в ОАЭ. "Сейчас на Египет вновь возобновляется бронирование. Летом жарковато, но туры туда планируются. Неплохо СНГ смотрится, потому что Армения, Казахстан, Узбекистан востребованы", — заключил вице-президент РСТ.