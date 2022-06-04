МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на сайте кабмина. Названы пять главных летних направлений россиян

"Одобрить направление бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на реализацию мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Минстрою России для предоставления в 2022–2024 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации… в размере 3 427 710 500 рублей, в 2023 году – 10 604 534 900 рублей, в 2024 году – 10 174 621 400 рублей и утвердить распределение указанных субсидий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что финансовое обеспечение проекта происходит в целях развития туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма".

Помимо этого, правительство России одобрило проект федерального закона, направленный на исключение возможности для перевозчиков прекращать перевозки в уведомительном порядке, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 291 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на исключение возможности для перевозчиков прекращать перевозки в уведомительном порядке.