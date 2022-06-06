МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Владельцы британских кафе и ресторанов, специализирующихся на блюде Fish&Chips, планируют обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии для сдерживания цен, растущих из-за британских санкций в отношении России. Об этом сообщил телеканал Sky News. "Россия богатеет, а мы страдаем": британцы пожаловались на санкции

Резкий рост цен на традиционное британское блюдо из жареной рыбы и картошки был вызван подорожанием электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы из-за событий на Украине. Это поставило под угрозу существование многих заведений, отмечает Sky News

"Я надеюсь, что мне удастся убедить их поставлять нам рыбное филе для нашего бизнеса. Для сдерживания цен на рыбу нам нужно как можно больше поставок", — заявил председатель профсоюзной организации "Национальная федерация продавцов жареной рыбы" Эндрю Крук.

Он планирует от лица всей индустрии попросить помощи у Норвегии на конференции торговой ассоциации Frozen At Sea, представляющей рыболовные компании. Мероприятие пройдет в среду в норвежском городе Олесунн, передает телеканал.

Крук заметил, что из-за роста цен треть заведений, специализирующихся на подаче этого блюда, оказались под угрозой закрытия, и что для предотвращения этой ситуации "необходимо принять меры".