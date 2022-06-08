МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Максимально освободить бизнес от избыточных контрольных проверок является одной из важнейших задач, сообщил на межведомственном совещании Генпрокуратуры РФ и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Глава Минвостокразвития рассказал о рисках для ТОР на фоне санкций

"Одной из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня, является максимально освободить бизнес от бюрократических, избыточных, контрольных, а часто и незаконных требований, обеспечить таким образом значительное увеличение скорости реализации инвестиционных проектов", — сказал Трутнев.

По его словам, это позволит "вовлечь в развитие экономики максимальное количество граждан Российской Федерации".