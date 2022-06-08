МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Планы Илона Маска привлечь у сторонних инвесторов дополнительные 2-3 миллиарда долларов на покупку Twitter находятся под угрозой срыва из-за неопределенности вокруг сделки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Акции Twitter упали после обвинений Маска в непредоставлении информации

"Попытки Илона Маска по организации нового финансирования, которое ограничит его денежный вклад в приобретение Twitter Inc за 44 миллиарда долларов, были приостановлены из-за неопределенности вокруг сделки", — пишет агентство.

Маск планировал вложить в сделку 33,5 миллиарда долларов, а остальные средства привлечь от сторонних инвесторов.

По словам источников, бизнесмен вел переговоры об организации дополнительного финансирования на сумму от 2 до 3 миллиардов долларов от группы частных инвестиционных компаний во главе с Apollo Global Management Inc в обмен на привилегированные акции Twitter. Один из источников утверждает, что эти переговоры сейчас приостановлены до появления ясности со сделкой.

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Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились о сделке: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию).

А 13 мая уже Маск заявил о приостановке сделки: бизнесмен, по его словам, хочет убедиться, что спамовые и фейковые учетные записи в Twitter составляют менее 5%. В понедельник, 6 июня, Маск обвинил Twitter в том, что он отказывается предоставить эту информацию и таким образом нарушает соглашение о сделке.