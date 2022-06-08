МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции, наложенные на него в Евросоюзе, называя их дискриминационными и непропорциональными. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на юридические документы, направленные сообществу. СМИ: санкции против России разобщили Евросоюз

"Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных ЕС, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту (России Владимиру — ред.) Путину. Предполагается, что аналогичные заявления были сделаны британскому правительству", — отмечает газета.

По данным Times, Абрамович заявил, что платит больше налогов в Великобритании и Евросоюзе, чем в России. Поэтому его не следует причислять к донорам российского государства и сторонникам политики по Украине. Инвестиции бизнесмена в Великобританию составили 2 миллиарда фунтов стерлингов частных средств, его семейный офис расположен в Лондоне, а в футбольном клубе "Челси" и других компаниях у него ранее работала почти тысяча человек, указали бельгийские юристы Абрамовича.