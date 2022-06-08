МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft значительно сокращает свою деятельность в России, но продолжит выполнять существующие обязательства перед российскими клиентами, передает Bloomberg, ссылаясь на электронное письмо, полученное от компании. Американская компания IBM прекращает работу в России

Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменениями в экономическом прогнозе и воздействием на бизнес компании в РФ.

"Мы продолжим выполнять существующие у нас договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как приостановка новых продаж остается в силе", — говорится в письме.

Представитель компании отметил, что сокращение затронет более 400 сотрудников, с ними сейчас ведется работа.