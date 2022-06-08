МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Промежуточное решение о возможности снять с российского предпринимателя Алишера Усманова европейские санкции могут принять в течение следующих двух недель, окончательное решение ожидается к концу года, пишет газета Guardian со ссылкой на собственную информацию. Люксембург заморозил активы российских физлиц и организаций

ЕС включил в санкционные списки Усманова 28 февраля. Позже стало известно, что Усманов обжаловал эти санкции, иск бизнесмена зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

"Промежуточное решение о приостановке санкций может быть принято в течение следующих двух недель, окончательное решение, вероятно, будет принято к концу года", — пишет газета.

Отмечается, что действие санкций может быть приостановлено не только в отношении самого Усманова, но и двух его сестер, которые также обжаловали в европейском суде введенные против них санкции.

Снятие санкций позволит Усманову и его сестрам Саодат Нарзиевой и Гульбахор Исмаиловой вернуть доступ к банковским счетам и активам, которые либо были заморожены, либо изъяты, пишет газета.