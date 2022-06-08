Guardian: с бизнесмена Усманова могут временно снять санкции ЕС
Guardian: с российского бизнесмена Усманова могут временно снять санкции ЕС
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Промежуточное решение о возможности снять с российского предпринимателя Алишера Усманова европейские санкции могут принять в течение следующих двух недель, окончательное решение ожидается к концу года, пишет газета Guardian со ссылкой на собственную информацию.
ЕС включил в санкционные списки Усманова 28 февраля. Позже стало известно, что Усманов обжаловал эти санкции, иск бизнесмена зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
"Промежуточное решение о приостановке санкций может быть принято в течение следующих двух недель, окончательное решение, вероятно, будет принято к концу года", — пишет газета.
Отмечается, что действие санкций может быть приостановлено не только в отношении самого Усманова, но и двух его сестер, которые также обжаловали в европейском суде введенные против них санкции.
Снятие санкций позволит Усманову и его сестрам Саодат Нарзиевой и Гульбахор Исмаиловой вернуть доступ к банковским счетам и активам, которые либо были заморожены, либо изъяты, пишет газета.