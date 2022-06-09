МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Один из ведущих мировых производителей точного машинного оборудования, корпорация DMG Mori Seiki стала первой японской компанией, которая полностью вышла из бизнеса в России, закрыв свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве. Япония сожалеет о решении России приостановить соглашение о рыболовстве

"Мы вынуждены делать то, что правительства различных стран, в частности Японии, Германии, США и других, требуют. Я могу только надеяться на установление мира, но в качестве компании у нас нет другого выбора, кроме как следовать установленным правилам", — заявил глава DMG Mori Seiki Масахико Мори в интервью газете "Асахи".

По его словам, компании пришлось уволить около 200 сотрудников завода в Ульяновске, а также около 70 сотрудников представительства в Москве, которые отвечали за продажи и сервисное обслуживание.

По итогам 2021 года продажи оборудования корпорации в РФ составили около 2% от общего объема, поэтому негативный эффект от выхода DMG Mori Seiki из бизнеса в РФ оценивается как "незначительный".

Издание отмечает, что корпорация стала первой из японских компаний, кто принял решение о полном выходе из РФ. Другие японские корпорации, включая автопроизводителей, а также оператора бренда Uniqlo — компании Fast Retailing — заявили о приостановке деятельности в России, однако ни одна из них до сих пор не выходила из бизнеса полностью.