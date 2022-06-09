МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что в этом году будут расширены меры поддержки всех видов бизнеса на Дальнем Востоке.

"Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем", — сообщил он в ходе пленарной сессии Медиасаммита во Владивостоке.

Вице-премьер уточнил, что поддержка будет оказана не только крупному бизнесу, но также малым и средним предприятиям.