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Власти пообещали расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
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Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что в этом году будут расширены меры поддержки всех видов бизнеса на Дальнем Востоке. "Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на... ПРАЙМ, 09.06.2022
бизнес, новости, юрий трутнев, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что в этом году будут расширены меры поддержки всех видов бизнеса на Дальнем Востоке.
"Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем", — сообщил он в ходе пленарной сессии Медиасаммита во Владивостоке.
Вице-премьер уточнил, что поддержка будет оказана не только крупному бизнесу, но также малым и средним предприятиям.