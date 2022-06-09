МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Vy Capital, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделит Илону Маску 700 миллионов долларов для финансирования сделки по Twitter. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ: новые планы Маска по сделке с Twitter оказались под угрозой

"Vy Capital — чей главный сайт состоит из одной страницы, без адреса и контактных данных — обязалась выделить 700 миллионов долларов на финансирование предложения Маска о покупке социальной сети, что делает ее третьим по величине внешним инвестором в сделку", — говорится в сообщении.

Согласно данным источника PitchBook, Vy Capital также поддерживала такие компании, как Boring Co. и криптовалютную биржу ErisX. Тамас также вложил деньги в SpaceX и Neuralink Corp.