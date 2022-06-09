Bloomberg: российская компания даст Маску денег на Twitter
Российская компания Vy Capital выделит Маску $700 млн для покупки Twitter
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Vy Capital, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделит Илону Маску 700 миллионов долларов для финансирования сделки по Twitter. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Vy Capital — чей главный сайт состоит из одной страницы, без адреса и контактных данных — обязалась выделить 700 миллионов долларов на финансирование предложения Маска о покупке социальной сети, что делает ее третьим по величине внешним инвестором в сделку", — говорится в сообщении.
Согласно данным источника PitchBook, Vy Capital также поддерживала такие компании, как Boring Co. и криптовалютную биржу ErisX. Тамас также вложил деньги в SpaceX и Neuralink Corp.