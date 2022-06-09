МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сеть бывших ресторанов McDonald's в России еще не определилась с названием, но уже выбрала логотип: две оранжевые палочки и красно-оранжевый круг, стилизованные под букву "М" на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Новый McDonald's в России открыл сайт с вакансиями

Ранее информация о новом логотипе сети ресторанов и его значении появилась в СМИ.

"Можем подтвердить (эту информацию — ред.)", — сообщили агентству в пресс-службе.