МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Роснано" остановило выход из ряда критически важных для России активов, сообщила компания. На Украине ускорят процесс конфискации активов россиян в стране

"Компания остановила выход из ряда критически важных для страны активов, которые способствуют обеспечению инфраструктуры и формируют технологический задел для российской промышленности в машиностроении, медицине, химии, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ", — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в числе этих активов компании "Плакарт", "Вириал", "Оптиковолоконные Системы", "РМ Нанотех", "Профотек", "Русский Кварц", "НЭВЗ-Керамикс", "Новомет", "ЭЛВИС НеоТек", "ЛЕД-Энергосервис", "НоваМедика", "Фармсинтез" и ряд проектов фонда "Роснано-Синтез".

"В дальнейшем планируется максимизировать их экономический потенциал. На базе компаний будут созданы отраслевые центры компетенций. "Роснано" берет на себя функцию управляющего партнера и интегратора по формированию полной цепочки создания продуктов и поставки их конечному заказчику по долгосрочным контрактам жизненного цикла", — также отмечает компания. Мишустин подчеркнул важность поддержки критического импорта

"Роснано" обращает внимание, что это обеспечит возможность совершенствовать и повышать ценность решений для конечного потребителя. Кроме того, опора на передовые методы внедрения инноваций, науку и цифровые инструменты позволит ускорить темп разработки и вывода на рынок новых продуктов, расширить масштаб распространения технологий и вовлечь в процесс ученых и инвесторов.

АО "Роснано", созданное в 2011 году путем реорганизации Российской корпорации нанотехнологий, в конце 2020 года было передано в структуру ВЭБа. Тогда главой компании вместо ее основателя Анатолия Чубайса стал Сергей Куликов.