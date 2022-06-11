МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Число ритейлеров с иностранными учредителями в России сократилось за два года почти наполовину, при этом снижение было планомерным в течение всего времени, сообщили РИА Новости аналитики API (сервис по автоматизации проверки контрагентов) "Контур.Фокуса". X5 изучает возможность закрытия или продажи сети "Карусель"

"С января 2020 года по июнь 2022 года, таких компаний (ритейлеров с иностранным учредителями — ред.) стало меньше на 45%. Было 1838, а стало 1015… Это снижение было планомерным в течение всего рассматриваемого периода, а доля организаций с иностранными учредителями также уменьшилась с 0,7% до 0,49%", — говорится в исследовании аналитиков о том, как изменился рынок ритейла.

При этом с начала 2020 года объем розничной торговли в России уменьшился на 6%. Так, в январе 2020 года было зарегистрировано 1,5 миллиона организаций, а "сегодня их количество составляет 1,4 миллиона". Самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020 года по февраль 2021 года (с 1,44 до 1,26 миллиона), затем число организаций начало плавно восстанавливаться.

Кроме того, с 1 июня 2020 года по 1 июня прошлого года количество компаний в большинстве отраслей существенно снизилось. Заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (18,22%), "прочими товарами" (15,05%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), а также топливом и смазочными материалами (10,53%).

"К июню 2022 года фаза сильного спада в большинстве отраслей прекратилась, а некоторые компании даже показали заметный рост. Например, категория "Прочая торговля" — она разрослась почти на 55%. На это повлияла переориентация розничных продавцов в сторону маркетплейсов ("Яндекс.Маркет", Ozon, Wildberries и других)", — отметила руководитель проекта API Елена Катаева.