Число иностранных ритейлеров в России за два года сократилось почти наполовину
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Число ритейлеров с иностранными учредителями в России сократилось за два года почти наполовину, при этом снижение было планомерным в течение всего времени, сообщили РИА Новости аналитики API (сервис по автоматизации проверки контрагентов) "Контур.Фокуса".
"С января 2020 года по июнь 2022 года, таких компаний (ритейлеров с иностранным учредителями — ред.) стало меньше на 45%. Было 1838, а стало 1015… Это снижение было планомерным в течение всего рассматриваемого периода, а доля организаций с иностранными учредителями также уменьшилась с 0,7% до 0,49%", — говорится в исследовании аналитиков о том, как изменился рынок ритейла.
При этом с начала 2020 года объем розничной торговли в России уменьшился на 6%. Так, в январе 2020 года было зарегистрировано 1,5 миллиона организаций, а "сегодня их количество составляет 1,4 миллиона". Самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020 года по февраль 2021 года (с 1,44 до 1,26 миллиона), затем число организаций начало плавно восстанавливаться.
Кроме того, с 1 июня 2020 года по 1 июня прошлого года количество компаний в большинстве отраслей существенно снизилось. Заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (18,22%), "прочими товарами" (15,05%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), а также топливом и смазочными материалами (10,53%).
"К июню 2022 года фаза сильного спада в большинстве отраслей прекратилась, а некоторые компании даже показали заметный рост. Например, категория "Прочая торговля" — она разрослась почти на 55%. На это повлияла переориентация розничных продавцов в сторону маркетплейсов ("Яндекс.Маркет", Ozon, Wildberries и других)", — отметила руководитель проекта API Елена Катаева.
https://1prime.ru/business/20220611/837147781.html