МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев. Правительство одобрило закон о специальном регулировании финрынка

Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, запрет действует для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси касается граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.

Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев — но не на всех, а на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводились, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.

В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагалось устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.

Также, согласно закону, работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев необходимо представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран — членов ЕАЭС.