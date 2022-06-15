ЦЮРИХ, 15 июн — ПРАЙМ. Администрация аэропорта в Женеве объявила о постепенном возобновлении полетов после приостановки авиасообщения из-за сбоя в системе Skyguide, в аэропорту Цюриха ожидают восстановления движения воздушного транспорта до полудня. Швейцария закрыла свое воздушное пространство

В среду утром все рейсы, вылетающие из аэропортов в швейцарских городах Женева и Цюрих и прибывающие в них, были задержаны из-за системного сбоя у регулятора Skyguide.

"Хорошие новости! Движение воздушного транспорта постепенно возобновилось с 08.30. Несколько рейсов отменены. Путешественникам следует проконсультироваться со своей компанией о том, сохранён ли их рейс", — говорится в сообщении аэропорта Женевы в Twitter.

В Цюрихе ожидают возобновления полётов с ограничениями до полудня. "Регистрация в аэропорту Цюриха продолжается. Мы советуем пассажирам ознакомиться с информацией об авиакомпании перед вылетом в аэропорт Цюриха", — говорится в сообщении воздушной гавани.