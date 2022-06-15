МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Туры из РФ в Юго-Восточную Азию и по другим экзотическим направлениям подорожали на 70-200%, прежде всего подобная динамика обусловлена ростом стоимости авиаперелетов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Названы города России, где туристам больше всего рады

"По оценкам участников туристического рынка, пакетные туры в страны Азии и Африки подорожали по сравнению с доковидными временами, как минимум, на 70-80%, а по отдельным направлениям — и в 2-3 раза из-за скачка цен на авиаперелет", — говорится в сообщении.

Ассоциация, ссылаясь на совокупные оценки туроператоров, уточняет, что определенный спрос на туры в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона есть, однако в силу отсутствия прямых перелетов и дорогих авиапутешествий на стыковочных рейсах он не носит массового характера.

Кроме того, согласно сообщению АТОР, "один перелет в Японию дороже экскурсионного тура". Так, отметили в ассоциации, пока интерес к направлению невысок по причине строгих санитарных требований и высокой стоимости перелета. Перелет с одной пересадкой (Стамбул или Доха) в июле обойдется от 180 тысяч рублей в одну сторону на одного пассажира.

"Для сравнения: это дороже, чем экскурсионная программа на двоих. Например, у туроператора "Интурист" экскурсионный тур "Классическая Япония (Токио-Кансай, 7 ночей)" с проживанием в отеле три звезды обойдется от 167 тысяч рублей на двоих без стоимости авиаперелета", — пояснили в АТОР.

Восстановление спроса по направлениям ЮВА и Африки — при текущих ценах на перелеты и их логистике — оценивается скептично: сейчас он составляет в лучшем случае от 10-20% от объемов 2019 года, добавляется в сообщении.