МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Роснано" планирует стать частно-государственной компанией и увеличивать долю частного инвестора в новых фондах. Об этом заявил глава компании Сергей Куликов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин отметил необходимость оздоровления финансовой ситуации в "Роснано"

"Настало время подумать о частно-государственном партнёрстве. То есть во вновь создаваемых фондах мы можем в принципе уже увеличивать долю частного инвестора", — сказал Куликов, отметив, что предусмотрел привлечение "в первой половине её реализации в пропорции один к четырём, то есть на один рубль государственный или квазигосударственный четыре внешних, и к концу срока реализации – один к восьми".