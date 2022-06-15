МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, следует из заявления компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса). Херсонский морской торговый порт возобновил работу

Правительство России с 1 апреля ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, мораторий даст возможность должникам справиться с "текущими трудностями" в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространяется мораторий, вправе отказаться от него. Для этого она должна сделать соответствующее заявление на Федресурсе.

"Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"… уведомляет об отказе от применения в отношении ПАО "НМТП" моратория", — говорится в заявлении компании.

Отказ от моратория снимает с компании, на которую он распространяется, ряд ограничений. К примеру, при моратории не допускается выплата дивидендов.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.