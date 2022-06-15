Мурашко назвал уровень роста цен на жизненно важные лекарства
Мурашко: рост цен на жизненно важные лекарства за последние годы составил 2,5%
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ, что рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за последние годы составил 2,5% и это говорит о стабильности.
Он отметил, что такая стабильность должна сохраняться, препараты должны быть доступны.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.