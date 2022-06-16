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https://1prime.ru/business/20220616/837187318.html
Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России
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. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня, сообщает Росавиация. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и... ПРАЙМ, 16.06.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.