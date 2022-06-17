МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью студии "Известий", что бизнесмены из недружественных государств, заинтересованные в рынке РФ, останутся объектом особой заботы со стороны Москвы. Путин на ПМЭФ даст глубокий анализ причин происходящих событий

По его словам, это "скорее не страны недружественные, а государства недружественные и, точнее, руководство этих государств, которое так враждебно действует в нашем отношении".

"А бизнесмены, которые заинтересованы в нашем рынке, они дружественные. И они останутся дружественными. И они будут оставаться объектом нашего особого внимания и нашей особой заботы", — сказал он.

По словам Пескова, иностранный бизнес говорит, что будет ждать возможности возвращения на рынок РФ, они заинтересованы в этом.

"Более того, многие будут пытаться извлечь выгоду из тех ниш, которые освобождаются сейчас после ухода каких-то компаний", — считает он.

При этом Песков отметил, что многие компании, которые закрываются, находятся в контакте с правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами.

"И они открыто говорят, что будут ждать момента для обратного входа на рынок. Они заинтересованы", — сказал он.

По мнению Пескова, иностранный бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны своих государств.

"Действительно, наверное, гораздо больше бизнесменов из всех стран мира хотели бы приехать на этот форум. Но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее, выкручивание рук, запугивание, шантаж, и так далее и тому подобное", — заявил пресс-секретарь.

"Причем сейчас уже, наверное, можно уже не быть таким уж совсем дипломатом и сказать, что занимаются этим главным образом Соединенные Штаты Америки, американские послы по всему миру. Обходят, обзванивают компании. Крупные компании. И сыпят направо-налево угрозы", — добавил Песков.

Песков считает, что Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

"И сейчас, когда они поймут, что те авантюрные санкции в отношении нашей страны, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим, в неменьшей степени роняют уровень жизни европейцев, в неменьшей степени тормозят развитие европейской промышленности в разных секторах, тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", — сказал он.