МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Руководитель отдела PR сети "Твой дом" Амина Тагиева сообщила, что гипермаркет обсуждает возможность покупки фабрик IKEA. Россиянам рассказали, чем заменить продукцию IKEA

Тагиева отметила, что в "Твоем доме" происходит обсуждение различных вариантов и предложений. Прежде всего, отметила глава PR-отдела, сеть гипермаркетов сосредоточится на поддержке отечественных производителей.