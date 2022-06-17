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https://1prime.ru/business/20220617/837207062.html
"Твой дом" рассматривает покупку фабрик IKEA
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Руководитель отдела PR сети "Твой дом" Амина Тагиева сообщила, что гипермаркет обсуждает возможность покупки фабрик IKEA. Тагиева отметила, что в "Твоем доме" происходит... ПРАЙМ, 17.06.2022
бизнес, новости, твой дом, ikea, россия
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Руководитель отдела PR сети "Твой дом" Амина Тагиева сообщила, что гипермаркет обсуждает возможность покупки фабрик IKEA.
Тагиева отметила, что в "Твоем доме" происходит обсуждение различных вариантов и предложений. Прежде всего, отметила глава PR-отдела, сеть гипермаркетов сосредоточится на поддержке отечественных производителей.