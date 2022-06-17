С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса. Путин рассказал, что станет с Россией без суверенитета

"Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности. Санкции касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Это просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Взяли собственность отобрали", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент отметил, что это переходит все границы здравого смысла.

"Они пилят сук, на котором сидели, потому что откровенно говоря, многие люди связанные с экономикой Запада в известной степени.. были сторонниками развития отношений", — сказал Путин.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.