С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Административная гильотина работает, многие проверки отменены, но мы не останавливаемся и пойдем дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал воровство Западом собственности у российского бизнеса бредом

"Все-таки эта гильотина работает, огромное количество, тысячи устаревших правил отменены… Они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса рассказать об этом, они бы сформулировали подтверждение тому, что я сейчас сказал", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

При этом, он согласился, что еще не все в этом плане сделано, и что на его взгляд, "нужно вообще поотменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, а рискоориентированные проверки только осуществлять".

"То есть действовать только там проверяющими организациями, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан. А все остальное делать дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше", — сказал Путин.

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