С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Мьянма предлагает российскому бизнесу использовать возможности страны в качестве хаба для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У. Мьянма намерена нарастить объемы поставок российской пшеницы

"Мьянма — дружественная России страна, и сейчас очень важное для обеих стран время, чтобы улучшить наше сотрудничество. Мы находимся между двумя гигантами — Китаем и Индией, к тому же Мьянма является членом АСЕАН, поэтому российский бизнес должен использовать Мьянму в качестве хаба для своего продвижения в странах Юго-Восточной Азии", — сказал министр.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.