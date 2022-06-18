С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Стойкое увеличение туристического потока фиксируют в Москве, интерес к внутреннему туризму растет, сообщила журналистам в субботу глава комитета по туризму столицы Екатерина Проничева в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2022. Ростуризм спрогнозировал доход от иностранных туристов в 2022 году

"Безусловно, поток с учетом текущей ситуации… сначала снизился, сейчас мы видим стойкое увеличение потока туристического. Лето, люди по-другому планируют свой отпуск. Глубина бронирования гостиниц сейчас чуть короче, то есть это всего несколько дней. Но при этом мы видим стойкий рост интереса именно к внутреннему туризму, мы видим, что многие меняют свои идеи, намерения поехать за рубеж в пользу путешествий по России. Москва как большой транспортный хаб, как большой узел использует эту ситуацию. Мы готовим предложения для тех, кто использует Москву как транзитную точку, чтобы провести несколько дней. Москва достаточно интересный город, чтобы планировать путешествие на неделю и даже две", — сказала Проничева.

Она отметила, что изменился портрет туриста, турист все больше молодеет. "Видимо это связано с тем, что в пандемию последнее, от чего хотят отказываться молодые люди, это впечатления, и их дают путешествия. И цели поездки появляются новые — это деловой туризм, к счастью, деловой туризм и деловые мероприятия стали проводиться, и событийный календарь мероприятий дополнился деловым туризмом. Мы видим медицинский туризм как точку роста, образовательный туризм — очень важное для нас направление, на которое мы отдельно делаем упор", — уточнила Проничева.

Она отметила, что, если и будет по итогам фиксироваться снижение, то несущественное, за счет первого месяца весны. "Но в целом мы видим тенденцию по сохранению туристического потока внутреннего на уровне прошлого года", — добавила глава комитета.

По словам Проничевой, снижение числа иностранных туристов в Москве связано скорее с COVID, чем с санкциями, во втором полугодии ожидается увеличение на фоне снятия ограничений в странах.

"Безусловно, иностранных туристов сейчас существенно меньше, чем в доковидный период, до пандемии. Но сложно прогнозировать, мы очень ждём изменений во втором полугодии, потому что уже есть новости, что Индия открывается после ковида, что снижаются ограничения в Китае… Это связано скорее не в санкциями, а с ковидными ограничениями", — сказала она.

Она также выразила надежду, что по итогам года в процентном соотношении иностранные туристы приблизятся к результатам 2019 года.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.