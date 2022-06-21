МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Бывшие сотрудники Tesla Inc подали на компанию в суд из-за "массовых увольнений", обвинив американского производителя электромобилей в том, что он нарушил федеральное законодательство, не уведомив их о сокращениях заблаговременно. Маск заявил о сокращении штата работников Tesla на 10%

В иске, поданном в воскресенье в один из судов Техаса, двое бывших сотрудников указали, что были уволены с гигафабрики Tesla в Спарксе (Невада) в июне этого года. Согласно иску, всего с завода в Неваде было уволено более 500 сотрудников.

Работники обвиняют компанию в том, что она нарушила федеральное законодательство о массовых увольнениях, которое, согласно Закону о сокращениях персонала и переподготовке кадров, требует уведомлять сотрудников за 60 дней до увольнения. Истцы добиваются для своего иска статуса коллективного и представляющего интересы всех сотрудников Tesla, уволенных в США в мае и июне этого года без предварительного уведомления.

"Tesla просто уведомила своих сотрудников о том, что их контракты будут прекращены немедленно", — говорится в иске.

Согласно сообщениям в соцсетях и интервью с Reuters, более 20 человек, называющих себя сотрудниками Tesla, заявили, что были уволены в этом месяце по инициативе работодателя, по собственному желанию или в связи с сокращением их рабочих мест.

Истцы, Джон Линч и Дэкстон Хартсфилд, уволенные 10 июня и 15 июня соответственно, требуют выплаты зарплаты и бонусов за указанный 60-дневый период.

Маск не придал значения этому иску, назвав его "тривиальным".

"Давайте не будем придавать слишком большого значения предварительному иску, который не имеет юридической силы", — заявил Маск на Катарском экономическом форуме, организованном Bloomberg.

"Похоже, все, что связано с Tesla, вызывает большой интерес, тривиально оно или значительно. Я бы отнес тот иск, о котором вы говорите, к категории тривиального", — отметил он.