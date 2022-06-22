МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что японский бизнес заинтересован в развитии отношений с Россией, но вынужден следовать общей линии Токио на свертывание сотрудничества. Японский политик объяснил значение санкций и поставок оружия

Дипломат отметил сохранение потенциальной заинтересованности японского бизнеса в развитии нормальных выгодных устойчивых отношений с Россией, подчеркнув стремление страны участвовать в сахалинских нефтегазовых проектах, так как они дают около 4% японского импорта нефти, около 9% потребления нефти и около 9% сжиженного природного газа.

По словам Галузина, японский бизнес на данный момент вынужден следовать официальному курсу Токио на свертывание сотрудничества с Россией, теряя при этом прибыльные рынки.