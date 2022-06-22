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https://1prime.ru/business/20220622/837262873.html
Google грозит новый оборотный штраф в России
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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской корпорации Google за повторное неудаление запрещенного контента в Youtube, сообщили в ведомстве... ПРАЙМ, 22.06.2022
бизнес, технологии, новости, google, роскомнадзор, штрафы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской корпорации Google за повторное неудаление запрещенного контента в Youtube, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что на видеохостинге размещено более 7 тысяч материалов, которые нарушают законодательство РФ.
Теперь Google вновь грозит оборотный штраф, который может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании в России.
Протокол передадут на рассмотрение в суд для определения размера штрафа.
В конце декабря Google стала первой компанией, получившей оборотный штраф в России – компании пришлось заплатить 7,22 миллиарда рублей.