МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской корпорации Google за повторное неудаление запрещенного контента в Youtube, сообщили в ведомстве. Российская "дочка" Google подала заявление о банкротстве

Уточняется, что на видеохостинге размещено более 7 тысяч материалов, которые нарушают законодательство РФ.

Теперь Google вновь грозит оборотный штраф, который может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота компании в России.

Протокол передадут на рассмотрение в суд для определения размера штрафа.

В конце декабря Google стала первой компанией, получившей оборотный штраф в России – компании пришлось заплатить 7,22 миллиарда рублей.