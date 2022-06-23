МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Работодатели за три года стали реже указывать высшее образование среди требований к соискателям, наличие конкретной ступени высшего образования наиболее принципиально в медицине и юридической сфере, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть у РИА Новости. Исследование показало, какие работодатели испытывают дефицит кадров

По данным исследования, доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования, за три года снизилась на 3 процентных пункта: с 14% в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года.

Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в профессиональной сфере "Госслужба, НКО" (минус 24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), выросла – в сфере "Безопасность" (+12 п.п.; с 16% до 29%), отмечается в исследовании.

При этом наиболее часто вакансии с требованием высшего образования сегодня можно встретить в сферах "Наука, образование" (33% от всех предложений о работе в сфере), "Бухгалтерия" (29%), "Управление персоналом, тренинги" (29%) и "Закупки" (27%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко, отмечается в исследовании. В начале 2019 года это встречалось лишь в 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня – в 1,1%. Причем наименее востребованным у работодателей является бакалавриат – на него приходится 0,3% вакансий, тогда как на магистратуру и специалитет – по 0,5%.

Исследование показало, что конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием как правило речь идет о специалитете (6,5%), а в юридических – о магистратуре (2,3%).