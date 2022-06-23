МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Спрос среди россиян на различные аксессуары в июне вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи бижутерии выросли в 3,4 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, что по закону запрещено делать в собственной квартире

"В июне 2022 года продажи бижутерии на маркетплейсе выросли в 3,4 раза год к году, ювелирных украшений — в 2,5 раза, сумок — в 2,4 раза, ремней и часов — в 2,3 раза, шарфов и солнцезащитных очков — в 2,2 раза", — говорится в исследовании.

При этом треть россиян носят аксессуары каждый день, каждый пятый дополняет ими свой образ, когда идет на работу или просто по настроению, а для каждого десятого это те детали, без которых нельзя появиться на свидании или в театре. Почти четверть респондентов считают аксессуары обязательным атрибутом и показателем хорошего вкуса.

Отмечается, что, по мнению трети россиян, одновременно можно носить не больше 1-2 аксессуаров. Четверть опрошенных готова расширить список до трех, а 14% — до пяти. Каждый пятый (19%) предпочитает полную свободу в выборе аксессуаров и полагает, что одновременно в туалете может быть сколько угодно дополнительных деталей, причем они не должны сочетаться между собой по цвету, фактуре и прочему.

"Новые аксессуары 22% россиян покупает себе не реже раза в полгода, 17% — каждый месяц, а каждый пятый — просто по настроению, не ограничивая себя временными рамками", — добавляется в материалах.