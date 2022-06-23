МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Количество ипотечных сделок с жильем в Москве упало в мае 2022 года в сравнении с маем прошлого года на 40% — до 5,9 тысяч, сообщила пресс-служба столичного Росреестра. Эксперт назвала опасное последствие снижения первого взноса по ипотеке

По отношению к апрелю текущего года количество ипотечных сделок в прошлом месяце сократилось на 26%, указывается в сообщении.

В целом статистика ипотечных сделок за первые пять месяцев демонстрирует снижение в годовом выражении на 8%, всего в январе-мае управление Росреестра по Москве зарегистрировало 45,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования.

Как отмечается в сообщении, ведомство связывает майское снижение с изменениями условий предоставления кредитов в предыдущие месяцы и ожидает новый виток роста заинтересованности в ипотечных предложениях после изменений условий льготной ипотеки.

В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки с 9 до 7%.