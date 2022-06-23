МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении перечня документов, необходимых для направления средств материнского капитала на покупку квартиры в жилищно-строительных или жилищно-накопительных кооперативах. Власти планируют повысить размер маткапитала на первого ребенка к 2025 году

"Теперь гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку кооперативной квартиры, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах кооператива на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Изменения коснутся тех случаев, когда гарантом выплаты взноса членом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья", — сообщается на сайте кабмина.

Как указывается в сообщении, решение принято по просьбе руководителей регионов. В ряде субъектов страны действуют собственные программы, в рамках которых участки под социальное строительство передаются от региона некоммерческим жилищным организациям в безвозмездное пользование. Такие организации выступают застройщиками, а кооперативы лишь аккумулируют средства граждан и не имеют прав на землю. По прежним правилам вложить материнский капитал в покупку такого жилья было затруднительно.