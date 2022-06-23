Рейтер: японскую корпорацию Toshiba могут купить за 22 миллиарда долларов
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Претенденты на приобретение японского электронного гиганта Toshiba Corporation рассматривают возможность покупки компании за 22 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Претенденты на Toshiba Corp рассматривают возможность предложить до 7 тысяч иен (51,41 доллара) за акцию, чтобы сделать проблемный японский конгломерат частным. Сделка оценивается примерно в 22 миллиарда долларов", — сказали Рейтер источники.
Toshiba, которая изучает стратегические варианты, заявила в этом месяце, что получила восемь предложений о первоначальном выкупе акций и два предложения о создании альянсов, которые позволят ей остаться на бирже.
В число претендентов на покупку корпорации входят KKR & Co Inc, Baring Private Equity Asia, Blackstone Inc, Bain Capital, Brookfield Asset Management, MBK Partners, Apollo Global Management и CVC Capital Partners. Toshiba сообщила Рейтеру, что не будет раскрывать детали предложений.
С 2015 года Toshiba страдает от кризисов в области бухгалтерского учета и управления, а в апреле создала специальный комитет для сбора предложений после того, как акционеры проголосовали за план реструктуризации, поддержанный руководством.
Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры компании проголосовали против разделения корпорации.
https://1prime.ru/business/20220623/837270405.html