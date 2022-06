МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Претенденты на приобретение японского электронного гиганта Toshiba Corporation рассматривают возможность покупки компании за 22 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В МИД сообщили о заинтересованности японским бизнесом работой с Россией

"Претенденты на Toshiba Corp рассматривают возможность предложить до 7 тысяч иен (51,41 доллара) за акцию, чтобы сделать проблемный японский конгломерат частным. Сделка оценивается примерно в 22 миллиарда долларов", — сказали Рейтер источники.

Toshiba, которая изучает стратегические варианты, заявила в этом месяце, что получила восемь предложений о первоначальном выкупе акций и два предложения о создании альянсов, которые позволят ей остаться на бирже.

В число претендентов на покупку корпорации входят KKR & Co Inc, Baring Private Equity Asia, Blackstone Inc, Bain Capital, Brookfield Asset Management, MBK Partners, Apollo Global Management и CVC Capital Partners. Toshiba сообщила Рейтеру, что не будет раскрывать детали предложений.

С 2015 года Toshiba страдает от кризисов в области бухгалтерского учета и управления, а в апреле создала специальный комитет для сбора предложений после того, как акционеры проголосовали за план реструктуризации, поддержанный руководством.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры компании проголосовали против разделения корпорации.