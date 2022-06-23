В "Алросе" готовы обсуждать вопрос господдержки компании
Акционеры "Алросы" готовы при необходимости обсудить вопрос господдержки компании
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные акционеры "Алросы" готовы при необходимости обсуждать вопрос поддержки со стороны государства. Об этом заявила пресс-служба компании.
"У "Алросы" на конец первого квартала был большой запас прочности. При этом основные акционеры подтверждают готовность при необходимости обсуждать вопрос поддержки компании", — говорится в пресс-релизе.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках Чебоксарского экономического форума заявлял о готовности Минфина приобрести алмазы "Алросы" в Гохран, хотя пока в ведомстве такой необходимости не видят.