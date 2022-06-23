МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные акционеры "Алросы" готовы при необходимости обсуждать вопрос поддержки со стороны государства. Об этом заявила пресс-служба компании. Эксперт назвал Китай основным покупателем бриллиантов "Алросы"

"У "Алросы" на конец первого квартала был большой запас прочности. При этом основные акционеры подтверждают готовность при необходимости обсуждать вопрос поддержки компании", — говорится в пресс-релизе.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках Чебоксарского экономического форума заявлял о готовности Минфина приобрести алмазы "Алросы" в Гохран, хотя пока в ведомстве такой необходимости не видят.