МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сеть магазинов косметики "Рив Гош" изучает возможность ввоза и продажи косметики, а также уходовых средств в рамках параллельного импорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

"Мы изучаем этот вопрос. Сейчас нас прежде всего интересуют те марки, которые прекратили полностью или частично поставки своей продукции в Россию по действующим контрактам. Поскольку для нас, как и прежде, самым важным является качество и оригинальность продукции, то и при рассмотрении возможных поставок в рамках параллельного импорта мы должны предоставить покупателям соответствующие гарантии подлинности и соответствия товара установленным критериям качества", — говорится в сообщении.

"Только после всесторонней проработки всех условий и нюансов подобной схемы поставок нами будет принято итоговое решение по данному вопросу", — подчеркнула компания.

В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

Так, в перечень попали духи, туалетная вода, косметические средства, средства для макияжа и ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против или для загара, средства для маникюра и педикюра и средства для волос. Исключением стали товары ряда известных брендов — Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline. NYX, L'OreaI Professionnel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's и другие.

До этого, в конце марта, правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

Группа "Рив Гош" — сеть магазинов парфюмерии и косметики. На территории России работает 251 магазин — из них 55 в Москве и 47 в Санкт-Петербурге.