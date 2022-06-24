МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минобороны России сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета. Ее причиной стала неисправность двигателя. Экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

По данным ведомства, пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения.

Состояние пяти пострадавших стабильное, но тяжёлое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что все службы области сработали оперативно и это позволило спасти выживших.

Малков также добавил, что экипаж до последнего отводил неисправную машину от жилых районов.

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал он в своем Telegram-канале.

При этом самолет задел линию электропередачи, в дачном поселке отключено электричество, рассказал РИА Новости местный дачник, представившийся Михаилом. Он также добавил, что Ил-76 не задел жилые дома.

Михаил сообщил, что услышал непосредственно перед авиапроисшествием.

"Гул пошел неестественный. Я супруге говорю: "Наверное, самолет упал". Выхожу — тут уже все полыхает. Это было в начале четвертого (часа утра — ред.)", — рассказал Михаил.

Ил-76 (по коду НАТО Candid — "прямой, искренний") — советский и российский военно-транспортный тяжелый самолет. Разработан конструкторским бюро Ильюшина. Он предназначен для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения.

Самолет впервые поднялся в воздух 25 марта 1971 года. Первая серийная модель поднялась в воздух 5 мая 1973 года.