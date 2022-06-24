БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер предложил план помощи энергоемким компаниям в следующие два года на сумму около 6 миллиардов евро, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ ведомства. Spiegel: Германия планирует национализировать часть "Северного потока — 2"

Согласно газете, речь в документе идет о балансовой увязке бюджета с помощью дотаций. Энергоемкие компании получают подобную помощь с 2012 года, однако с последующего года обязательным условием стало снижение потребления энергии.

"Конкретно это означает, что компании могут получить от государства возмещение части уплаченных годовых налогов за энергию или электроэнергию. В дополнение к увязке бюджета добавляется общая налоговая льгота для всего потребления энергии и электроэнергии компаниям, которые выполняют поставленные условия. Оба этих положения истекают в конце года. Но Линднер хочет продлить его на 2023 и 2024 годы. Стоимость составит почти 2,9 миллиарда евро в год", — пишет газета.

"Для меня важно не оставить в беде энергоемкую промышленность", — сказал министр в разговоре с газетой.

Чтобы обеспечить процветание Германии, должно быть обеспечено существование энергоемких производств, подчеркнул политик. Заинтересованным компаниям гарантируется "безопасность планирования в области цен на энергоносители и значительная финансовая помощь", добавил он.

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В то же время ФРГ по заверению ведущих своих политиков старается уменьшить свою зависимость от российского газа.