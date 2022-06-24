МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск после получения новой информации о функционировании соцсети Twitter может пересмотреть сумму покупки компании. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники. Bloomberg: российская компания даст Маску денег на Twitter

По сообщению издания, адвокаты Маска ещё в середине месяца запросили у Twitter дополнительные данные о пользователях. В ответ компания предоставила дополнительную информации, на этот раз включая данные API (интерфейсы прикладного программирования) в режиме реального времени.

"Инсайдеры рассматривают новые данные как признак того, что Маск может попытаться в ближайшее время пересмотреть цену сделки, утверждая, что стоимость Twitter изменилась с появлением новой информации", — говорится в Business Insider.

Отмечается, что совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить ее покупку Маском.