БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Закрытие российско-украинского воздушного пространства привело к допнагрузкам на авиасообщение во всем мире, ситуация может нормализоваться в 2023 году, заявил в интервью газете Welt член правления авиакомпании Lufthansa Детлеф Кайзер. Российские авиакомпании продолжают летать в 11 стран

"Краткосрочного улучшения сейчас летом мы, с реалистической точки зрения, едва ли можем достичь. Сейчас поможет только сокращение количества рейсов. Это относится ко всему миру. Это не только немецкая проблема. Рассчитываем на то, что ситуация снова нормализуется в 2023 году", — заявил Кайзер.

По словам члена правления Lufthansa, после начала спецоперации России на Украине авиасообщение "смещается дальше на запад".

"Это приводит к дополнительным нагрузкам", — подчеркнул Кайзер.