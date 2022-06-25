АФИНЫ, 25 июн — ПРАЙМ. Приём документов на визы в Грецию в визовом центре в России возобновится через несколько дней, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний. Еще одна популярная у российских туристов страна перестает выдавать визы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".

"Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится приём документов", — сказал представитель компании.

По его словам, прием документов может возобновиться уже в конце следующей недели.

Он сообщил также, что спрос на визы в Грецию остаётся на достаточно высоком уровне.