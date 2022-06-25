В Греции рассказали, когда россияне смогут снова подать документы на визу
В Греции сообщили, что россияне смогут снова подать документы на визу через несколько дней
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АФИНЫ, 25 июн — ПРАЙМ. Приём документов на визы в Грецию в визовом центре в России возобновится через несколько дней, сообщил РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".
"Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится приём документов", — сказал представитель компании.
По его словам, прием документов может возобновиться уже в конце следующей недели.
Он сообщил также, что спрос на визы в Грецию остаётся на достаточно высоком уровне.