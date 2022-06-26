МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Сведений о пострадавших среди 25 россиян, находившихся на борту парома "Ангара" во время пожара в Японском море, нет, заявила в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь посольства России в Японии Татьяна Кочкина. В Японском море на судне с российским экипажем произошел пожар

Ранее генеральное консульство России в Ниигате информировало, что пожар произошел на грузовом судне "Ангара" под флагом Сьерра-Леоне с 25 россиянами на борту, следовавшем из японского порта Фусики во Владивосток, весь экипаж эвакуирован. Согласно японским СМИ, возгорание на судне произошло накануне, когда судно находилось в Японском море в 24 километрах к северу от города Вадзима. Уточняется, что большинство членов экипажа воспользовались спасательными шлюпками, чтобы покинуть судно.

"Экипаж парома "Ангара", на борту которого произошёл пожар, в настоящее время эвакуирован. Нам известно, что на борту корабля находились 25 россиян, сведений о пострадавших среди них нет", — сказала Кочкина.

Ранее консульство в Ниигате указывало, что находится в контакте с капитаном корабля и Управлением безопасности на море Японии, чтобы оказать соотечественникам необходимую поддержку.