МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети, для остальных россиян компания обещает через несколько дней провести онлайн-распродажу. Об этом сообщается на официальном сайте ретейлера. Власти Новосибирской области хотят использовать активы IKEA и Coca-Cola

Согласно сообщению компании, на данный момент возможность совершать покупки непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Для остальных россиян продукция станет доступна для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут.