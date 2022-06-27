МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Британский оператор гостиничных сетей IHG, которому принадлежит сеть Holiday Inn, объявил об остановке деятельности в России, говорится в сообщении компании. "Летучий голландец" дефолта. Туманный призрак или реальная угроза

"В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися трудностями из-за работы там", — сообщила компания.